Sci alpino, Shiffrin si allena ad Andalo dopo la caduta: obiettivo ritorno in pista ad Are

Dopo la caduta di gennaio a Cortina d’Ampezzo, Mikaela Shiffrin è tornata in pista. La sciatrice americana si è allenata per qualche giorno, in gran segreto, nel comprensorio Paganella Ski di Andalo. Come si evince da un video di Olympia Sport Media 2026 Trentino – Alto Adige Südtirol, la campionessa statunitense ha alternato esercizio fisico a uscite sulle piste per riprendere confidenza con la pista dopo un lungo stop. Shiffrin ha quindi lasciato il Trentino e l’Italia per recarsi in Norvegia, dove continuerà il suo percorso di recupero con l’obiettivo di tornare a gareggiare in occasione della prova di Coppa del Mondo ad Åre.