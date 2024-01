Sci alpino maschile, Coppa del Mondo Schladming 2024: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Schladming 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. Si gareggia sulla pista austriaca che, tra martedì 23 e mercoledì 24 gennaio, sarà la sede rispettivamente di uno slalom gigante e di uno slalom. Entrambe le prove si disputeranno in notturna, con la prima manche che prenderà il via alle ore 17.45 e la seconda manche che scatterà alle ore 20.45. Sale l’attesa di vedere all’opera gli sciatori azzurri che, sia tra le porte larghe sia tra quelle strette, devono riscattare delle ultime apparizioni non particolarmente soddisfacenti.

La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Kitzbuehel 2024 è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky), Rai Due e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la tappa austriaca del massimo circuito, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

Martedì 23 gennaio – Slalom gigante (prima manche alle ore 17.45 e seconda manche alle ore 20.45)

Mercoledì 24 gennaio – Slalom (prima manche alle ore 17.45 e seconda manche alle ore 20.45)