La Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino torna in pista per le ultime gare dell’anno solare 2024 a Semmering, in Austria. Dopo il fine settimana amputato di Sankt Moritz, con un solo super-g disputato sui due previsti a causa delle cattive condizioni atmosferiche, le gare si spostano sulle alpi austriache, dove il 28 e il 29 dicembre sono in programma rispettivamente uno slalom gigante e uno slalom speciale. La pista Panorama torna ad ospitare le competizioni del Circo Bianco dopo un anno d’assenza: l’ultima volta, a fine dicembre 2022, fu un assolo di Mikaela Shiffrin, che trionfò in tutte e tre le gare disputate (due giganti e lo slalom). La statunitense però in questa occasione non ci sarà causa infortunio rimediato a Killington, e questo lascia aperto il pronostico anche ad eventuali sorprese.

Le azzurre convocate per gli appuntamenti di Semmering

Sono otto le azzurre convocate per il terzo gigante (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00) di Coppa del Mondo, terza prova stagionale di Coppa del mondo fra le porte larghe dopo gli appuntamenti di Soelden e Killington (e dopo la cancellazione dei due giganti canadesi di Mont-Tremblant). Confermato lo stesso assetto di Killington, dal momento che saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi, Aja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea.

Nello slalom (sempre prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00) del giorno successivo, domenica 29 dicembre, al cancelletto di partenza ci riproveranno Collomb e Della Mea, alle quali si aggiungono anche Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. Assente per infortunio purtroppo Beatrice Sola, che ha terminato anzitempo la sua stagione.

I precedenti degli ultimi anni a Semmering

Negli ultimi anni la pista Panorama di Semmering è caduta un po’ nel dimenticatoio e ha visto diminuire la sua presenza nella Coppa del mondo femminile: oltre al tris di Shiffrin nel 2022, gli appuntamenti precedenti vedono il solo slalom disputato nel 2020 e vinto dall’elvetica Michelle Gisin, mentre nel 2018 si impose Petra Vlhova nel gigante e ancora la fuoriclasse statunitense di Vail in slalom. Shiffrin che fu autrice di un tris con due giganti e uno slalom anche nel 2016. Per trovare altre gare disputate a Semmering bisogna tornare poi nel 2012, quando Anna Fenninger vinse il gigante e Veronika Zuzulova lo slalom, e prima ancora nel 2010 con il trionfo di Tessa Worley in gigante e di Marlies Schild in slalom.

I podi azzurri a Semmering

Storicamente la Panorama non è una pista che sorride troppo ai colori azzurri, dal momento che ospita esclusivamente le gare delle discipline tecniche. L’Italia può vantare due successi, che risalgono però agli anni ’90: nel 1996 Deborah Compagnoni si impose in slalom, mentre l’anno successivo Karen Puzter salì sul gradino più alto del podio in gigante. Sempre Compagnoni mancò per poco la doppietta nel 1996, dal momento che fu seconda nell’altro slalom disputato. Per trovare gli altri podi si torna negli anni 2000: nel 2008 Manuela Moelgg chiuse al secondo posto in slalom gigante, mentre fu terza sempre tra le porte larghe nel 2016. Gli altri terzi posti sono appannaggio di Nicole Gius tra i pali stretti nel 2002, di Denise Karbon sempre nel 2002 ma tra le porte larghe, e più di recente Marta Bassino per due volte nel 2022.