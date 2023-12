Pattinaggio di figura, Grand Prix Final Pechino 2023: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire il Grand Prix Final di Pechino 2023, ultimo appuntamento stagionale del massimo circuito di pattinaggio di figura. Le gare sono in programma sul ghiaccio della capitale cinese da giovedì 7 a sabato 9 dicembre e vedranno in scena tutti i migliori interpreti in ognuna delle quattro specialità. Per l’Italia hanno ottenuto la qualificazione ben sei azzurri. Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini saranno ai nastri di partenza tra le coppie di artistico mentre Charlène Guignard-Marco Fabbri tenteranno di conquistare un risultato importante nella danza su ghiaccio. L’assenza del tricolore, dunque, alberga solamente nel singolo maschile ed in quello femminile.

PATTINAGGIO DI FIGURA: CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Tutti e tre i tandem italiani hanno le carte in regola per ottenere un posizionamento sul podio in una rassegna molto significativa per incamerare fiducia e condizione in vista dei prossimi delicati impegni: Europei, Four Continents e Mondiali. La diretta televisiva del Grand Prix Final di Pechino 2023 è affidata ad Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e a Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre), che trasmetteranno le gare che vedranno impegnati i pattinatori azzurri. La manifestazione, inoltre, potrà essere seguita integralmente in streaming sulla piattaforma Discovery + (previo abbonamento). Quando possibile, inoltre, sarà a disposizione anche il servizio di Rai Play (gratuitamente). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento cinese. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news e approfondimenti.

GRAND PRIX FINAL PECHINO 2023: PROGRAMMA E ORARI

*orari italiani

Giovedì 7 dicembre – Programma corto coppie di artistico (ore 10.55) e programma corto singolo maschile (ore 12.07)

Venerdì 8 dicembre – Programma libero coppie di artistico (ore 09.45), programma corto singolo femminile (ore 12.55) e rhythm dance (ore 14.00)

Sabato 9 dicembre – Danza libera (ore 10.50), programma libero singolo femminile (ore 12.10) e programma libero singolo maschile (ore 13.27)