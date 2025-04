Resta immacolato il cammino di Stefania Constantini e Amos Mosaner a Fredricton, nel Canada nord-orientale, sede dei Mondiali di doppio misto di curling. La coppia azzurra, oro olimpico di Pechino 2022, ha superato l’esame di maturità, vincendo in rimonta con il risultato di 7-5 contro i padroni di casa del Canada (Jocelyn Peterman/Brett Gallant), fino a quel momento imbattuti. Un successo pesante, che permette agli azzurri di portarsi in vetta in solitaria nella classifica del girone A, sfruttando anche i primi passi falsi di Svezia e Scozia. Proprio gli scozzesi Jennifer Dodds e Bruce Mouat rappresenteranno il prossimo ostacolo della coppia italiana, che tornerà sul ghiaccio canadese alle 19:00 di oggi.

Un successo di peso quello dell’Italia che a differenza dei primi quattro match si è ritrovata in svantaggio. Il Canada ruba subito la mano (0-1), concede un solo punto agli azzurri nel secondo end e mette la freccia portandosi sul 3-1. La reazione di Constantini e Mosaner è timida e gli azzurri non riescono a far altro che a ridurre le distanze nel quarto periodo, prima di un quinto end da due punti per Peterman e Gallant. Sul 5-2 per i padroni di casa, però, scatta la scintilla per i fuoriclasse italiani che realizzano due punti e rubano successivamente la mano, con la complicità di errore in bocciata di Gallant. Nell’ottavo end, con la pressione tutta sui canadesi, Constantini e Mosaner si esaltano, dando vita ad una strategia che mette in crisi gli avversari. L’Italia si presenta all’ultimo tiro a disposizione dei canadesi con due stone a punto e due guardie. La responsabilità è affidata a Peterman che non fa miracoli e non riesce ad evitare il 7-5 finale.

Un’iniezione di fiducia per gli azzurri che a quattro partite dalla fine della fase a gironi si ritrovano in testa in solitaria. Le squadre vincitrici dei due gironi accederanno direttamente in semifinale, mentre le due seconde e le due terze classificate dovranno disputare un qualification game per regalarsi gli ultimi due pass per la zona medaglie.