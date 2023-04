Curling, Mondiali doppio misto 2023: l’Italia torna al successo, 8-6 sull’Olanda

L’Italia torna al successo nei Mondiali di curling doppio misto a Gangneung, battendo 8-6 l’Olanda nella sesta giornata del round roubin. Si tratta di un successo di enorme importanza per gli azzurri, che avevano vinto solo due delle prime cinque sfide e che oggi giocavano sull’orlo del baratro. Questa, infatti, è una vittoria che permette a Stefania Constantini e Sebastiano Arman – i nostri due rappresentanti – di alimentare le speranze di un passaggio agli spareggi (una sorta di quarti di finale). Non sarà facile, perché le squadre che si sono subito prese i primi posti nella classifica stanno continuando a vincere: tra queste, segnaliamo la sorpresa Estonia e l’Australia, che hanno battuto stamattina, rispettivamente, Scozia e Corea del Sud. Per Constantini e Arman, dunque, una vittoria fondamentale e ottenuta giocando con esperienza e attenzione: impeccabili nelle mani a loro favorevoli, bravi nel sesto end a fare punti nonostante fosse una mano olandese. Questo, alla fine, ha fatto la differenza: l’Italia si è imposta per 8-6 e ha conquistato il suo terzo trionfo ai Mondiali di curling doppio misto.