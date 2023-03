Combinata nordica, Lahti 2023: Riiber vince ancora la Gundersen, Buzzi venticinquesimo

A Lahti ottava vittoria in stagione per Magnus Riiber nella coppa del mondo di combinata nordica. Il fuoriclasse norvegese, dopo essersi imposto ieri, si è ripetuto anche oggi nell’ultima prova in Finlandia, vincendo la Gundersen davanti al connazionale Jens Oftebro, con l’estone Kristjan Ilves che sale sul podio e lo completa. Riiber dominatore sia nel salto che nel fondo, ed è proprio nella gara sugli sci del pomeriggio che Alessandro Pittin recupera dieci posizioni e chiude in trentesima posizione. Non è il migliore degli azzurri oggi, visto che a 3’39” troviamo Raffaele Buzzi, protagonista di una discreta prova. Più attardati iù attardati Aaron Kostner, trentatreesimo, Dominco Mariotti trentaseieismo e Iacopo Bortolas quarantunesimo. Per quanto riguarda la classifica di Coppa del mondo, Johannes Lamparter in vetta per la sfera di cristallo con 1349 punti, seguono Jens Oftebro con 1233 punti e Julian Schmid con 1197.