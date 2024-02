Biathlon, dopo i Mondiali si riparte da Oslo: Lisa Vittozzi punta la Coppa del Mondo Individuale

Andati in archivio i Mondiali di Nove Mesto, il biathlon torna questa settimana con la Coppa del Mondo che fa tappa a Oslo. In Norvegia ultimo appuntamento europeo prima di volare oltreoceano per la trasferta nordamericana che comprenderà gli appuntamenti di Soldier Hollow (Usa) e Canmore (Canada). Il programma si apre con l’individuale femminile giovedì 29 febbraio, seguito dalla gara maschile venerdì 1 marzo. Sabato 2 marzo sarà tempo di mass start sia per gli uomini che per le donne, mentre domenica il fine settimana volgerà al termine con la staffetta singola mista e la staffetta mista.

Il direttore tecnico della squadta italiana, Klaus Hoellrigl, ha convocato Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Beatrice Trabucchi, Samuela Comola, Rebecca Passler e Michela Carrara in campo femminile e Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer fra gli uomini. Ovviamente gli occhi sono in particolar modo puntati su Lisa Vittozzi, protagonista assoluta ai Mondiali in Repubblica Ceca: l’azzurra di Sappada è distante solo due punti (115 contro 117) da Haecki-Gross nella classifica di specialità dell’individuale che verrà assegnata questo fine settimana. In classifica generale, invece, Lisa è attualmente terza a 671 punti, dietro solamente a Ingrid Tandrevold con 719 e Justine Braisaz-Bouchet con 689. Deciamente più a senso unico la storia in campo maschile, dove Johannes Boe controlla la situazione con 806 punti davanti ai connazionali Johannes Dale-Skjevdal (714) e Tarjei Boe (708), con Giacomel decimo e maglia azzurra di leader fra gli under 25.