Start list slalom maschile finali Soldeu 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list dello slalom maschile di Soldeu, sede delle finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Sulle nevi di Andorra si chiude la stagione con un’altra prova tra i pali stretti: al via 25 atleti e tra questi ben quattro saranno italiani. Il primo azzurro a scendere sarà Tommaso Sala con il 10, poi con il 19 sarà la volta di Alex Vinatzer e infine chiuderanno la prima manche Stefano Gross e il giovane Corrado Barbera, classe 2002 e campione mondiale juniores ai Mondiali di categoria poche settimane fa. Appuntamento con la prima manche alle ore 10:30. Sportface vi racconterà la gara in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, interviste e molto altro ancora.

La start list completa

1 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

2 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR –

3 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

4 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

5 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

6 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

7 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 HAUGAN Timon 1996 NOR –

9 POPOV Albert 1997 BUL Head

10 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

11 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

12 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

13 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

14 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

15 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

break

16 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

17 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

18 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

19 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

20 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

21 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

22 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

23 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

24 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

25 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer