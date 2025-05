Le previsioni meteo in vista del GP di Monaco: cosa si dovranno aspettare i piloti tra prove libere, Qualifiche e gara per un vero e proprio caos e difficoltà ai massimi livelli

La Formula 1 non si ferma. Nel back-to-back (non è certo l’ultimo in un calendario che più intasato non si può) in programma, il circus dall’Emilia Romagna si sposta nel Principato di Monaco per il Gran Premio più glamour dell’anno. I piloti arriveranno alla spicciolata e va da sé come il parterre sarà ricco di celebrità e vip come accade pressocché ogni anno.

Uno degli eventi più attesi dell’anno, non solo per gli amanti della Formula 1 ma anche e soprattutto per gli sportivi in genere. Il più classico dei circuiti cittadini, lì dove sorpassare è una vera impresa. Ecco perché sarà fondamentale soprattutto la qualifica, perché la pole position vale da sola mezza vittoria. Ciò nonostante, resta pur sempre iconico.

Già, ma quale sarà il meteo? Cosa si dovranno aspettare i piloti? Dopo la pioggia di Imola, ulteriore difficoltà per tutti i piloti in pista potrebbe essere dettata proprio dal meteo. Il week end, infatti, sarà più che variabile, con differente di temperatura e pioggia tra prove, qualifiche e gara, giusto per mettere un altro livello di diffcoltà.

Meteo GP di Monaco: che caos tra Qualifiche e gara

E così se per il venerdì il tempo previsto è prevalentemente soleggiato, ben altra cosa accadrà al sabato. Stando a quanto afferma accuweather.com, infatti, le probabilità di pioggia sono davvero altissime, con punte che sfiorano l’80%. I rovesci sono peraltro attesi e concentrati nel pomeriggio, proprio nell’orario clou delle Qualifiche che quindi potrebbe riservare tantissime sorprese e magari qualche eliminazione inattesa ed impronosticabile.

Per la domenica, invece, il meteo prevede una bassa percentuale di pioggia, intorno al 10% con nuvole e sole. insomma, un bel rompicapo anche per i meccanici alle prese con i vari assetti delle monoposto, tra bagnato ed asciutto. E chissà che non si nascondano altre trappole ed insidie che possano favorire un outsider.