Scherma, prima prova qualificazione nazionale Assoluti: vittorie per Curatoli, Foconi e Vecchi

Durante la Prima Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti, svolta sulle pedane venete, nella tappa iniziale del percorso che porterà ai Campionati Italiani di Cagliari 2024, sono arrivati i successi di Luca Curatoli nella sciabola maschile, Alessio Foconi nel fioretto maschile e di Irene Vecchi nella sciabola femminile. Luca Curatoli, delle Fiamme Oro, si è confermato negli sciabolatori vincendo finale contro il campione italiano 2023 Riccardo Nuccio per 15-14, in un match che si è concluso all’ultima stoccata. Alessio Foconi, dell’Aeronautica Militare, a due settimane dal successo a squadre in Coppa del Mondo ad Istanbul, si è imposto 15-9 su Damiano Rosatelli del Centro Sportivo Carabinieri, in una finale che ha messo di fronte i vincitori degli ultimi due titoli assoluti. Irene Vecchi, del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, invece, ha avuto la meglio su Chiara Mormile del Centro Sportivo Esercito per 15-5.