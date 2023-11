Scherma, prima prova Assoluti: a Caorle successi per Lucrezia Paulis (spada) e Martina Favaretto (fioretto)

Successi per Lucrezia Paulis (spada femminile) e Martina Favaretto (fioretto femminile) nel sabato della tre giorni di Caorle, valida per la prima prova di qualificazione ai Campionati Italiani di Cagliari 2024. La classe 2003, sesta agli scorsi Mondiali Under 20 di Plovdiv, nella finale della spada ha avuto la meglio su Alessandra Bozza dell’Aeronautica Militare per 15-14. Terza posizione per Marta Ferrari dell’Aeronautica Militare e Roberta Marzani del Centro Sportivo Esercito superate rispettivamente dall’oro e dall’argento della competizione di Caorle. Ai piedi del podio i due degli argenti a squadre dei Campionati del Mondo di Milano 2023 Rossella Fiamingo (Centro Sportivo Carabinieri) ed Alberta Santuccio (Fiamme Oro Roma), così come per la medaglia d’argento alle Universiadi 2023 di Chengdu Sara Maria Kowalczyk (Centro Sportivo Esercito) ed Alessia Pizzini (Fiamme Oro Roma).

Martina Favaretto – medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di Milano 2023 – ha battuto nell’assalto conclusivo con il 15-12 l’argento dei la Campionessa Europea 2023 Martina Batini (Centro Sportivo Carabinieri). Bronzo per Benedetta Pantanetti del Centro Sportivo Carabinieri (la più giovane sul podio) e Camilla Mancini del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. Quinta posizione per l’argento di Milano, Arianna Errigo del Centro Sportivo Carabinieri ed Olga Rachele Calissi del Club Scherma Roma. Settima Elisabetta Bianchin (Centro Sportivo Aeronautica Militare), mentre è ottava Serena Rossini del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. Domani l’ultima giornata di gare a Caorle. Domenica in pedana spazio alla gara di spada maschile con ben 298 partecipanti al via.