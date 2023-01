Scherma, Grand Prix spada: sette italiani avanti a Doha

Sarà una domenica tutta da seguire a Doha per i colori italiani nel Grand Prix di spada in corso nella capitale qatariota. Le qualificazioni maschili hanno infatti permesso a sette azzurri di staccare il pass per la fase finale in programma domani, dopo che ieri erano state otto le italiane capaci di fare altrettanto al femminile. Saranno quindi in tutto 15 gli atleti azzurri attesi domani in pedana per una giornata che si preannuncia ricchissima di appuntamenti ed emozioni.

Tra gli uomini Davide Di Veroli era già qualificato in virtù del ranking, ma a lui si sono subito aggiunti con la fase a gironi Filippo Armaleo e Gabriele Cimini che si sono resi autori di un percorso netto con sei vittorie in altrettanti assalti. A questi si sono aggiunti, con la vittoria nel proprio turno preliminare a eliminazione diretta, anche Luca Diliberto, Enrico Piatti, Enrico Garozzo e Valerio Cuomo. Purtroppo l’ultimo match decisivo non ha sorriso invece a Giacomo Paolini, Andrea Vallosio, Gianpaolo Buzzacchino e Giulio Gaetani che sono quindi usciti di scena così come Andrea Santarelli che è uscito nel tabellone preliminare da 128.