Scherma, Europei 2024: Errigo vince l’oro nel fioretto, battuta Myroniuk con una super rimonta

Arianna Errigo conquista la medaglia d’oro nel fioretto agli Europei 2024 di scherma in corso a Basilea: arriva una vittoria per 15-10 contro l’ucraina Dariia Myroniuk al termine di una super rimonta. La campionessa Azzurra, che sarà anche la portabandiera per l’Italia alle prossime Olimpiadi, infatti, era partita decisamente a rilento, ritrovandosi sotto addirittura per 4-10. Ma Errigo ha ritrovato fiducia dopo un paio di stoccate consecutive, trasformandosi in un vero fiume in piena che ha letteralmente travolto l’avversaria, la quale non è più riuscita a reagire, “accontentandosi” dell’argento. Per Errigo si tratta del terzo oro europeo in carriera, a dieci anni da Kazan 2014 e anche il primo dopo la maternità.

MEDAGLIERE SCHERMA EUROPEI 2024

In precedenza, Errigo aveva vinto un testa a testa complicatissimo contro la giovanissima britannica Stutchbury, che aveva condotto i giochi portandosi anche sul 4-6. L’azzurra è passata in vantaggio per la prima volta sul 10-9, ma l’assalto è rimasto in bilico fino alla fine, tanto che il confronto è stato deciso dalla stoccata del 15-14. Per quanto riguarda le altre azzurre in gara, Martina Favaretto era uscita di scena ai quarti di finale (15-9 proprio contro Errigo), mentre Martina Batini e Alice Volpi sono state eliminate agli ottavi rispettivamente contro la stessa Stutchbury (15-3) e contro Alina Poloziuk (15-14).