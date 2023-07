Mondiali Scherma Milano 2023, Cerioni: “Un passaggio a vuoto che non doveva esserci”

Il commissario tecnico del fioretto azzurro, Stefano Cerioni, in seguito all’eliminazione della squadra maschile ai quarti di finale dei Mondiali dei Mondiali 2023 di scherma di Milano, ha espresso tutto il proprio disappunto: “Per il tabellone delle Olimpiadi siamo a pari punti, ce lo giocheremo tutto nella prossima stagione. Per il resto c’è stato un passaggio a vuoto che non doveva esserci, tuttavia dobbiamo imparare dai nostri errori. Molto spesso da noi ci si aspetta la vittoria facile ma non esiste. Abbiamo una squadra competitiva, se vinciamo spesso vuol dire che siamo molto bravi in tante occasioni, quando succede di perdere può starci perché magari gli avversari hanno fatto bene”.