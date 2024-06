Rugby, Riccioni sulle prossime gare dell’Italia: “Affronteremo avversari insidiosi nel Summer Tour”

Primo giorno di allenamento sul campo per la Nazionale Italiana di Rugby, che prosegue la preparazione a Auckland verso il primo Test Match del Summer Tour 2024 in calendario contro Samoa ad Apia il 5 luglio alle ore 17.00 locali (le 6.00 italiane). Mattinata dedicata al lavoro in palestra con i reparti di Avanti e Trequarti. Nel primo pomeriggio il gruppo si è spostato verso il St. Peter’s College di Auckland per una prima seduta di lavoro collettivo sul campo in una giornata soleggiata con vento freddo. Unico assente Ange Capuozzo, attualmente impegnato con il suo club che sarà protagonista nella finale di Top14.

Dopo il raduno in Abruzzo, Marco Riccioni è pronto per iniziare il Summer Tour con la maglia della Nazionale: “È sempre un onore e un piacere fare parte di questo gruppo. Ho vissuto tanti rientri nei raduni per via di alcuni infortuni che mi hanno tenuto lontano dai campi. La preparazione verso le prossime partite prosegue al meglio. Troveremo avversari insidiosi. Le prime due partite, contro Samoa e Tonga, saranno contro squadre molto fisiche che proveranno a spingere su questo fattore per metterci in difficoltà. Il Giappone credo che imposterà la partita più sul piano tattico. Noi dovremo farci trovare pronti in ogni situazione“. Sulla competizione interna aumentata, il pilone azzurro ha sottolineato: “In squadra ci sono tanti giocatori di alto livello. In passato forse avrei sofferto la competitività. Adesso invece la vivo molto bene. Chiunque parte dal primo minuto è perché lo ha meritato, quindi giustissimo. Avere giocatori di qualità in squadra è un bene per tutti“.

Il calendario delle partite dell’Italia nel Summer Tour 2024:

Samoa vs Italia 5 luglio, Apia – ore 17.00 locali (6.00 italiane)

Tonga vs Italia 12 luglio, Nuku’Alofa – ore 15.00 locali (4.00 italiane)

Giappone vs Italia 21 luglio, Sapporo – ore 14.05 locali (7.05 italiane)

I convocati azzurri:

Piloni: Simone Ferrari, Danilo Fischetti, Marco Riccioni, Mirco Spagnolo, Giosuè Zilocchi

Tallonatori: Gianmarco Lucchesi, Giacomo Nicotera, Loris Zarantonello

Seconde Linee: Niccolò Cannone, Edoardo Iachizzi, Federico Ruzza, Andrea Zambonin

Terze Linee: Lorenzo Cannone, Alessandro Izekors, Michele Lamaro, Sebastian Negri, David Odiase, Ross Vintcent, Manuel Zuliani

Mediani di Mischia: Alessandro Garbisi, Martin Page-Relo, Stephen Varney

Mediani di Apertura: Paolo Garbisi, Leonardo Marin

Centri: Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello, Francois Mey, Marco Zanon

Ali/Estremi: Ange Capuozzo, Matt Gallagher, Monty Ioane, Louis Lynagh, Jacopo Trulla