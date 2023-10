Rugby: Longwell alle Zebre Parma fino al 31 dicembre

Per rimediare alle assenze di Matteo Nocera e di Liam Zocchi, le Zebre Parma hanno messo sotto contratto Steven Longwell, pilone scozzese 33enne con una grande esperienza internazionale a cui si aggiunge la convocazione con la prestigiosa selezione a inviti dei Barbarians per il test match dello scorso agosto con Samoa. Longwell ha firmato fino al 31 dicembre 2023 e a breve raggiungerà Parma e si unirà al XV del Nord Ovest per questo nuovo inizio di stagione, al via sabato 21 ottobre al Lanfranchi con la sfida con Ulster valevole per la prima giornata del BKT United Rugby Championship 2023/24.