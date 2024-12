Sono emerse novità in merito al cadavere ritrovato la scorsa settimana vicino Bolton, in Inghilterra, vittima della tempesta Darragh. Secondo la polizia, il corpo senza vita potrebbe essere di Tom Voyce, ex nazionale inglese di rugby. Dalle prime ipotesi, pare che l’uomo sarebbe morto mentre stava tentando di attraversare un fiume a bordo della sua auto, trascinata dalla corrente. La Bbc riporta che, in attesa dell’identificazione del cadavere, i familiari di Voyce sono stati avvisati. L’ex rugbista, che vanta nove presenze in Nazionale, era scomparso nella serata di sabato e i parenti avevano lanciato immediatamente l’allarme non vedendolo rientrare a casa.