Giochi Europei Cracovia 2023, boxe: strepitoso Mouhiidine, oro nei 92 kg e proposta di matrimonio

Straordinario Aziz Abbes Mouhiidine, medaglia d’oro nella boxe ai Giochi Europei di Cracovia 2023 nella categoria 92 kg. Dopo aver staccato ieri il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 con il successo in semifinale che gli ha anche aperto le porte per la finale, quest’oggi l’azzurro decide anche di fare un ulteriore salto di qualità e nelle tre riprese della finale contro l’irlandese Jack Marley non c’è assolutamente mai storia. Vittoria ai punti all’unanimità, 27-30 ripetuto per cinque, perché per tutti i giudici, come era lampante assistendo al match, ha vinto l’azzurro. Alternanza pregevole di colpi violenti e precisi, una serie interessante di gancio-montante e il tutto con intraprendenza e allo stesso tempo agilità, il verdetto ai punti e all’unanimità non può che essere chiaro: è medaglia d’oro per Mouhiidine, l’ennesima per l’Italia in Polonia.

Ma c’è di più. A fine combattimento, il pugile azzurro si è avvicinato alla telecamera e ha urlato “Carlotta, mi vuoi sposare?”, chiaro riferimento alla storica fidanzata, la marchigiana Carlotta Paoletti, anche lei pugile.