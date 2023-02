Boxe, Anthony Joshua sul ring il 1° aprile: la scalata riparte da Jermaine Franklin

L’ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua tornerà sul ring il 1° aprile all’O2 Arena contro lo statunitense Jermaine Franklin (21-1). L’incontro, che fa parte dell’accordo esclusivo del pugile di Watford con Dazn (valido anche in Uk), rappresenta l’inizio del nuovo corso di AJ, chiamato a reagire dopo le due sconfitte consecutive contro Oleksandr Usyk. “Sono mentalmente e fisicamente pronto e non vedo l’ora”, ha detto il pugile inglese. “Voglio regalare spettacolo. Franklin ha un buon stile e un ottimo atteggiamento, che ha dimostrato negli ultimi combattimenti”, spiega. “Sono pronto a mostrare al mondo perché è giunto il momento per me di prendere il mio posto al vertice della divisione dei pesi massimi”, ha detto Franklin. Nonostante le parole di circostanza, Franklin non sembra avere l’identikit per mettere in difficoltà Joshua. Nell’ultimo incontro, il più prestigioso della carriera, ha subito la prima sconfitta in carriera: di fronte c’era Dillian White.