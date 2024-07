Pallanuoto: Setterosa a Rotterdam per il 6 Nazioni

Cominciano gli ultimi venti giorni di preparazione olimpica per la pallanuoto femminile, con l’esordio dell’Italia contro la Francia fissato per il 29 luglio ai Parigi. Il Setterosa è intanto in Olanda per il 6 Nazioni “Trofeo di Rotterdam”, che si concluderà venerdì 12 luglio. Dopo il common training con gli Stati Uniti in California e in collegiale al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia e soprattutto dopo che il commissario tecnico Carlo Silipo ha comunicato la lista delle tredici convocate per i Giochi Olimpici, la squadra azzurra è volata in Olanda.

Martedì 9 luglio alle 15.30 la prima partita contro l’Australia. Dopo il Torneo di Rotterdam, il Setterosa sarà in collegiale al Centro Federale di Napoli “Felice Scandone”, dal 16 al 23 luglio, e in common training con il Canada dal 17 al 21. Sabato 20 luglio la partita ufficiale Italia-Canada alle 18.45, che verrà trasmessa in diretta su RaiSport e che sarà l’ultima prima dei Giochi.

Le convocate azzurre sono le 13 che parteciperanno alle Olimpiadi più Morena Leone, come aggregata. Queste le 13 scelte per Parigi 2024: Sofia Giustini (Sabadel), Silvia Avegno (Mataro), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Domitilla Picozzi, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Aurora Condorelli, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Dafne Bettini (L’Ekipe Orizzonte).

Nello staff invece, assieme al Ct Silipo, gli assistenti tecnici Mino Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Nicoletta Giuffrida, il medico Pietro Jansiti, il videoanalista Manuel Bombelli e lo psicologo Alberto Cei.