Pallanuoto, saltano gli Europei 2024 in Israele: l’annuncio della LEN, attesa per la nuova sede

La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale: gli Europei 2024 di pallanuoto maschile e femminile non si disputeranno in Israele. La LEN (lega europea degli sport acquatici) ha annunciato l’annullamento della manifestazione in programma a Netanya dal 3 al 16 gennaio. Nei prossimi giorni sono attese notizie sulla nuova sede, visti anche i tempi tecnici molto stretti. Difficile infatti che gli Europei possano cambiare data, visto che oltre al titolo continentale in palio ci sono anche un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e la qualificazione ai Mondiali in programma a Doha dal 2 al 18 febbraio. Un appuntamento che assume importanza capitale anche per le nazionali azzurre, visto che sia il Setterosa che il Settebello al momento non hanno il pass per i Giochi di Parigi.