Pallanuoto, Champions League: vittorie all’esordio per AN Brescia e Pro Recco

Champions League maschile di pallanuoto, l’AN Brescia vince all’esordio contro l’Astrapool Sabadell per 10-9, dopo i tiri di rigore. Dai tiri dai cinque metri decide il gol di Balzarini dopo l’errore di Schuetze. I campioni in carica della Pro Recco superano 15-6 la Dinamo Tblisi in casa, nella vasca di Lavagna che ritorna ad ospitare un match europeo dopo quello dello scorso marzo con l’Hannover.