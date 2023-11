Pallanuoto, Champions: La Pro Recco consolida il primo posto, battuta l’AN Brescia a Belgrado

Quinto turno della fase a gironi di Champions League maschile. La Pro Recco, campione d’Europa e capolista del gruppo B, supera in casa 13-9 i croati dello Jug Adriatic e si assicura il primo posto con un turno di anticipo. L’AN Brescia invece, perde a Belgrado 13-5 con il Novi Beograd, lombardi che restano in gara per due e mezzo tempi fino al 5-5 di Renzuto a metà terzo tempo. Vlachopoulos stordisce i biancoazzurri per il devastante 8-0 di parziale che decide il match. Domani l’Euro Cup proseguirà con il derby italiano tra CC Ortigia 1928 e Pallanuoto Trieste, con fischio d’inizio ore 15.00. La RN Savona ospita gli ungheresi del Vasas alle 19.00 per prendersi la vetta del girone B, mentre la Telimar sarà impegnata alle 20.00 a Sebenico per risalire in classifica.