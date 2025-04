L’Italia femminile della pallamano è stata sconfitta dalla Romania per 31-18 nel ritorno dei play-off di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025. A Bistrita le azzurre cedono, dopo aver perso già il 9 aprile a Chieti, dove era finita 30-21. La formazione romena accede così alla fase finale del torneo iridato, in scena tra il 26 novembre e il 14 dicembre tra la Germania e Paesi Bassi. La partita inizia con equilibrio tra le due formazioni. Entrambe le squadre perdono diverse palle, ma a fare la differenza sono i quattro passaggi trascorsi dalla Romania in inferiorità numerica. Le romene costruiscono un vantaggio di 11-5, ma l’Italia non demorde e recupera fino all’11-9. Al momento dell’intervallo, il risultato è fermo sul 14-11.

Le padrone di casa salgono in cattedra nel corso della seconda metà e tra le fila dell’Italia si distingue quasi unicamente la portiera Maddalena Cabrini, con dieci interventi e un 28.5% di efficacia. Le azzurre tornano a segnare solo nove minuti dopo la ripresa del gioco e non riescono a concretizzare la rimonta. La Romania passa così il turno, mentre l’Italia si proietta verso le sfide del prossimo autunno contro Paesi Bassi e Svizzera per le qualificazioni agli Europei 2026.

LE PAROLE DEL DT ALFREDO RODRIGUEZ ALVAREZ

Il DT Alfredo Rodriguez Alvarez a fine gara dichiara: “Credo che la squadra abbia disputato una partita molto positiva nel computo dei 60’. Stiamo affrontando un processo di crescita graduale e già dalle partite di ottobre nel primo turno a quelle di questa settimana si è vista una evoluzione importante sulle dinamiche di gioco, soprattutto a livello difensivo. Riuscire a mettere in difficoltà la Romania nel primo tempo, con un lavoro eccezionale di tutte le giocatrici, è secondo me molto importante. Nella seconda parte è emersa la stanchezza, abbiamo sbagliato alcune scelte in fase d’attacco e non abbiamo più avuto la freschezza atletica necessaria in difesa, ma come staff siamo in generale molto soddisfatti. Sono convinto che questa sia la strada giusta“.

Squadre qualificate alla fase finale dei Mondiali 2025

Campione in carica: Francia

Nazioni ospitanti: Germania, Olanda

Da EURO 2024: Norvegia, Danimarca, Ungheria

Dai play-off: Romania, Serbia, Svizzera, Montenegro, Isole Faroe, Polonia, Islanda, Repubblica Ceca, Spagna, Austria, Svezia

I risultati dell’Italia nel primo turno di qualificazione:

25 ottobre Bulgaria – Italia 21-29

26 ottobre Lussemburgo – Bulgaria 21-33

27 ottobre Italia – Lussemburgo 39-20