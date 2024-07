Parigi 2024 tennis femminile, analisi tabellone: Paolini cerca una medaglia, sogni d’oro per Swiatek

Il tabellone principale del torneo di tennis femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 è noto, non resta che utilizzare il microscopio e analizzare i potenziali percorsi e le possibilità delle giocatrici favorite per ottenere una medaglia. Nel main draw, l’italiana Jasmine Paolini rappresenta la testa di serie numero 3, così come una luccicante speranza per il tennis nostrano: due volte finalista Slam in quest’annata, la toscana non ha intenzione di fermarsi e insegue un sogno olimpico. Iga Swiatek guida invece il seeding, ormai habitué in questo ruolo, e non vede l’ora di affermare nuovamente il suo dominio sui campi che solitamente la vedono trionfare al Roland Garros. Occhi puntati sulle altre stelle, tra le quali Coco Gauff e Barbora Krejcikova, senza dimenticare tutte le azzurre pronte a sorprendere e a entrare nella storia sulla terra battuta di Parigi.

SWIATEK E GAUFF, STESSO OBIETTIVO

Rilfettori ovviamente puntati sulla testa di serie numero 1, ossia Iga Swiatek, la quale dovrà vedersela al primo turno con la romena Irina-Camelia Begu, la quale ha recentemente ben figurato a Palermo. In caso di passaggio al secondo turno, la primatista nel ranking femminile dovrebbe vedersela con una tra Nadia Podoroska, argentina, e Diane Parry, francese: entrambe ottime giocatrici sulla superficie di riferimento. Ci aspetta molto dalla tennista polacca, considerando la superficie di gioco: il torneo olimpico si disputerà sulla terra battuta del Roland Garros, quindi per la detentrice di quattro titoli Slam sul rosso è più che positivo e l’obiettivo d’obbligo è la medaglia d’oro. Dall’altra parte del tabellone, la statunitense Coco Gauff, portabandiera a stelle e strisce al fianco di LeBron James, inizierà il suo percorso a cinque cerchi contro Ajla Tomljanovic, anche lei di recente a Palermo così come Begu, seppur non al massimo dal punto di vista fisico. Qualora Gauff superasse il primo turno, troverebbe in seguito una tra l’argentina Marie-Lourdes Carle e la tedesca Tatjana Maria, entrambe opponenti ampiamente alla portata. Sogni d’oro anche per la giovane americana, dal lato del tabellone di Lucia Bronzetti. Swiatek, invece, in un ipotetico quarto di finale potrebbe sfidare l’azzurra Elisabetta Cocciaretto.

PAOLINI E IL GRUPPO DELLE AZZURRE

L’unica italiana testa di serie, Jasmine Paolini, esordirà contro la romena Ana Bogdan, occupando lo slot numero 3 del seeding. Debutto tutto fuorché semplice per l’azzurra, prendendo in considerazione le qualità dell’avversaria, ottima in spinta con il rovescio e in generale giocatrice da rispettare: la toscana parte ugualmente con i favori del pronostico. Particolarmente ostico, almeno in potenza, il secondo turno per Paolini: di fronte a lei eventualmente Mirra Andreeva, brillante stellina russa. Inoltre, ai quarti, l’atleta classe ’96 troverebbe Beatriz Haddad Maia, mancina brasiliana da non sottovalutare. Viaggiando molto in là con lo sguardo, attenzione a una possibile semifinale tra Paolini e una tra Jessica Pegula e Barbora Krejcikova. Innegabile che, per quanto visto in questa stagione, gli appassionati italiani e Jasmine stessa sperino in una medaglia. Dopo le finali al Roland Garros e a Wimbledon, è comprensibile aspettarsi molto dalla giocatrice nata a Castelnuovo di Garfagnana, semplicemente esplosiva nel corso di questa stagione. Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, dal canto loro, sopra citate, affronteranno rispettivamente Diana Shnaider (on fire in quest’annata, fresca di trionfo a Budapest) e Donna Vekic (semifinalista a Wimbledon) al debutto.

GIOCATRICI DA TENER D’OCCHIO

Da non sottovalutare le possibilità di Barbora Krejcikova, già oro olimpico nel doppio a Tokyo, fresca vincitrice Slam alla ricerca di conferme sul rosso di Parigi. L’atleta ceca ha vinto il Roland Garros nel 2021, da outsider, quindi certamente il mattone tritato di Parigi le evoca bei ricordi: il debutto sarà contro Sara Sorribes Tormo, discreta specialista spagnola. Negli eventuali quarti di finale, super sfida con Jessica Pegula, con la ceca leggermente avanti nei pronostici considerando il migliore adattamento alla terra battuta. A proposito della statunitense Pegula, al secondo turno potrebbe affrontare l’ucraina Elina Svitolina, già bronzo olimpico nella passata edizione dei Giochi. Tra le teste di serie, presente anche Jelena Ostapenko, a sua volta in trionfo al Roland Garros nel 2017, è sotto i riflettori: la testa di serie numero 10 inizierà il suo percorso contro la colombiana Camila Osorio Serrano, per poi sfidare una tra la brasiliana Laura Pigossi e l’ucraina Dayana Yastremska. Favoritissima sino ai quarti, la lettone sfiderebbe l’americana Danielle Collins per uno scontro alla pari, leggermente superiore sul rosso rispetto alla statunitense.