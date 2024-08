Parigi 2024, Taddeucci: “Fino a un mese fa ero fuori dai Giochi, è stato bellissimo”

“È incredibile, fino a un mese fa ero fuori dai Giochi. Non pensavo di prendere una medaglia, è stato bellissimo, quando ho toccato non ci credevo ancora”. In lacrime, l’azzurra Ginevra Taddeucci, racconta le sue emozioni dopo la conquista della medaglia di bronzo nella 10 km di fondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Dopo Doha, dove non ero riuscita a conquistare il pass olimpico, è stata dura – ha detto ancora Taddeucci -, devo ringraziare il mio fidanzato che mi è stato vicino dedico a lui e ai miei genitori la medaglia. Io non mi sono mai adagiata. Ho dovuto andare contro tante cose, ho fatto di tutto per guadagnarmi il pass”.

Una buona prestazione anche per l’altra nostra portacolori, Giulia Gabbrielleschi: “Dedico questo sesto posto, che può non sembrare tanto ma per me e la mia famiglia è tantissimo, alla mia nonna che è mancata lunedì quando ero già qui. Questa gara era anche per lei”. “Fino a un mese fa non pensavo nemmeno di essere qui – ha aggiunto – E’ un risultato di cui sono fiera. La gara è stata dura e lo sapevamo. Sono contenta per Ginevra. Sapevamo che con questa corrente dovevamo gareggiare davanti”.

“Le azzurre hanno interpretato bene il percorso, questo è un campo gara difficilissimo. Sono state grandiose entrambe”, ha dichiarato il coordinatore tecnico della nazionale di nuoto di fondo, Stefano Rubaudo. “Ieri bbiamo fatto un piccolo report, disegnato, così era facile da capire, abbiamo messo in rosso dove era difficile passare e verde dove era più facile e l’hanno interpretato alla grande”.