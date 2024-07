Parigi 2024, Russia decimata: si liberano 71 medaglie, chi le vincerà?

Manca un giorno all’inizio ufficiale, fatta eccezione per il calcio, dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli atleti russi, per la seconda Olimpiade consecutiva, non potranno gareggiare sotto la proprio bandiera. A Tokyo 2020, dopo lo scandalo del doping di Stato di Sochi 2014, parteciparono sotto il nome di Russian Olympic Committee (ROC), a Parigi 2024, a causa della guerra in Ucraina, russi e anche bielorussi questa volta (a Tokyo erano indipendenti e bielorussi a tutti gli effetti) saranno accorpati negli Atleti Individuali Neutrali (AIN), senza distinzioni di provenienza, senza bandiera e senza la possibilità di partecipare a ogni competizione a squadre, intese come sport di squadra (es. pallavolo, pallamano, pallanuoto ma non il doppio nel tennis). Tra infortuni, forfait e inviti declinati il conto degli AIN è di 32 atleti. Come riporta il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Sono 15 con passaporto russo e 17 con passaporto bielorusso, mentre a Tokyo erano 330 solo i russi. I 32 partecipanti sono il frutto della presa di posizione non totale da parte del Cio e di alcune federazioni che non hanno impedito a russi e bielorussi di volare in Francia. Sono pochi i nomi che hanno chance di andare a medaglia. Il più noto, e forse l’unico, è Danil Medvedev che, dopo il forfait di Jannik Sinner, avrà sicuramente più possibilità di andare a medaglia. Al momento, soprattutto sulla terra del Roland Garros, parte dietro ad Alcaraz, Djokovic e Zverev, oltre a vari Tsitsipas (finale a Parigi nel 2021, sconfitto da Djokovic) e Ruud (finale nel 2022 e nel 2023, sconfitto prima da Nadal e poi da Djokovic). Gli altri due atleti che potrebbero dire la loro sono entrambi di passaporto bielorusso: Ivan Litvinovych, che difende l’oro a Tokyo nel trampolino, e Mahamedkhabib Kadzimahamedau, che ha conquistato l’argento tre anni fa in Giappone nella lotta libera -74 kg.

L’ELENCO DEGLI ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI (32)

RUSSI (15)

Canoa: Aleksey Korovashkov, Zakhar Petrov, Olesya Romashenko

Ciclismo: Tamara Dronova, Alena Ivanchenko, Gleb Syritsa

Nuoto: Yevhenii Somov

Tennis: Danil Medvedev, Roman Safiullin, Ekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva, Pavel Kotov, Diana Schnaider, Yelena Vesnina

Trampolino: Anzhela Bladtceva

BIELORUSSI (17)

Canoa: Uladzislau Kravets, Yuliya Trushkina

Canottaggio: Yauheni Zalaty, Tatsiana Klimovych

Ciclismo: Hanna Tserakh

Lotta libera: Abubakar Khasalakhanov, Mahamedkhabib Kadzimahamedau

Nuoto: Ilya Shymanovych, Nastassya Shkurdai, Alina Zmushka

Sollevamento pesi: Siuzanna Valodzka, Yauheni Tsikhantsou

Taekwondo: Georgiy Gurtsiev

Tiro a segno: Darya Chupris, Alexander Piatrova

Trampolino: Ivan Litvinovych, Viyaleta Bardziloskaya

Dunque, la Russia, un paese da 1010 medaglie (seconda solo agli Stati Uniti) nella storia dei Giochi Olimpici estivi, andrà a liberare ben 71 medaglie (20 ori, 28 argenti e 23 bronzi) conquistate a Tokyo 2020. La Bielorussia, invece, ne perderà 7 (1 oro, 3 argenti e 3 bronzi). Delle venti medaglie d’oro, alcune interessano molto da vicino l’Italia. Nel nuoto Evgenij Rylov non difenderà gli ori nei 100 e nei 200 dorso. In entrambe sarà presente Thomas Ceccon (argento a Fukuoka nei 100). L’azzurro molto probabilmente si giocherà l’oro con l’americano, oro a Fukuoka 2023 e bronzo a Tokyo 2020, Ryan Murphy. Sempre nei 100 non ci sarà nemmeno l’argento di Tokyo Kliment Kolesnikov. Nei 200, invece, Murphy partirà di poco avanti sull’ungherese Kos, senza mai sottovalutare Ceccon, anche se non ha mai ottenuto risultati sulle quattro vasche. Nella scherma la Russia perderà ben otto medaglie: tre ori (Sofia Pozdnjakova sciabola femminile, fioretto squadre donne e sciabola squadre donne) quattro argenti (Inna Deriglazova fioretto femminile, Sofija Velikaja sciabola femminile, fioretto a squadre uomini e spada a squadre uomini) e un bronzo (Larisa Korobejnikova fioretto femminile). Il fioretto a squadre donne russo a Tokyo sconfisse proprio l’Italia nella finale per l’oro. Arianna Errigo, portabandiera e oro a Rio 2012, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi proverà a togliere la voce 0 dal metallo più prezioso nei Giochi di tre anni fa. Anche nel fioretto individuale aumentano le chance delle azzurre con Deriglazova e Korobejnikova che non difenderanno i rispettivi argenti e bronzi. Nel tennis non ci sarà la coppia Rublev/Pavlyuchekova (oro a Tokyo) e non si formerà nuovamente nemmeno il duo Karatsev/Vesnina (argento), a causa dell’assenza del 30enne di Vladikavkaz. Vesina sarà una delle poche atlete di Tokyo a partecipare anche a questa edizione delle Olimpiadi. Anche Karen Khachanov non difenderà l’argento di tre anni fa. Nel salto in alto, ironia della sorte, l’ucraina Yaroslava Mahucich (record del mondo di 2.10 in Diamond League a Parigi poche settimane fa) si dovrebbe appropriare del titolo di regina dell’alto che ancora per pochi giorni resterà nelle mani dell’assente Marija Lasickene (oro a Tokyo in 2.04).

Altri sport particolarmente influenzati dalle tante assenze sono gli sport di combattimento. Nella boxe si libereranno l’oro di Batyrgaziev (pesi piuma uomini), l’argento di Gadzimagomedov (massimi uomini) e i quattro bronzi di Chataev (mediomassimi uomini), Zamkovoj (welter uomini), Baksi (medi uomini) e Magomedalieva (medi donne). Nella lotta stesso discorso per i quattro ori di Evloev (greco-romana uomini -97 kg), Uguev (libera uomini -57 kg), Sidakov (libera uomini -74 kg) e Sadulaev (libera uomini -97 kg) e i quattro bronzi di Emelin (greco-romana uomini -60kg), Semenov (greco-romana uomini -130 kg), Najfonov (libera uomini -86 kg), Rasidov (libera uomini -65 kg). Delle tesoretto di medaglie di boxe proveranno ad appropriarsene gli americani, da sempre dominatori della disciplina, mentre nella lotta sarà come sempre gara equilibrata tra gli atleti asiatici. Anche le tre medaglie (due ori e un argento) nel tiro a segno di Vitalina Bacaraskina avranno un’altra padrona. A Tokyo, la classe 1996 russa si impose nella pistola 10 metri aria compressa e nella pistola 25 metri, a cui aggiunse anche l’argento nella 10 metri aria compressa in coppia con Cernousov. Sempre nel tiro a segno, anche Zykova (carabina 50 metri 3 posizioni donne), Galasina (carabina 10 metri aria compressa donne) e Kamenskij (carabina 50 metri 3 posizioni uomini) lasceranno le proprie medaglie nelle mani, molto probabilmente, di cinesi e statunitensi.

Una Russia, AIN o ROC che sia, decimata, che rischia di incappare in una delle peggiori, se non la peggiore, Olimpiade della sua storia.

LE MEDAGLIE DI RUSSIA (ROC) E BIELORUSSIA A TOKYO 2020

* su atleti presenti a Parigi 2024

RUSSIA (71)

ORI (20)

Atletica: Marija Lasickene salto in alto femminile

Boxe: Albert Batyrgaziev pesi piuma maschili

Ginnastica artistica: concorso a squadre uomini

Ginnastica artistica: concorso a squadre donne

Lotta: Musa Evloev lotta greco-romana maschile -97 kg

Lotta: Zaur Uguev lotta libera maschile -57 kg

Lotta: Zaurbek Sidakov lotta libera maschile -74 kg

Lotta: Abdulrasid Sadulaev lotta libera maschile -97 kg

Nuoto: Evgenij Rylov 100 dorso maschili

Nuoto: Evgenik Rylov 200 dorso maschili

Nuoto artistico: duo femminile (Kolesnicenko/Romasina)

Nuoto artistico: prova a squadre

Scherma: Sofia Pozdnjakova sciabola femminile

Scherma: fioretto squadre donne

Scherma: sciabola squadre donne

Taekwondo: Maksim Chramcov uomini -80 kg

Taekwondo: Vladislav Larin taekwondo uomini +80 kg

Tennis: doppio misto (Rublev/Pavlyuchenkova)

Tiro a segno: Vitalina Bacaraskina pistola 10 metri aria compressa femminile

Tiro a segno: Vitalina Bacaraskina pistola 25 metri femminile

ARGENTI (28)

Atletica: Anzelika Sidorova salto con l’asta femminile

Basket 3×3 maschile

Basket 3×3 femminile

Beach volley: squadra maschile (Krasilnikov/Stojanovskij)

Boxe: Muslim Gadzimagomedov pesi massimi maschili

Canottaggio: Anna Prakaten singolo femminile

Canottaggio: due senza femminile (Stepanova/Orjabinskaja)

Ginnastica artistica: Anastasia Iljankova parallele asimmetriche femminili

Ginnastica artistica: Denis Abljazin volteggio maschile

Ginnastica ritmica: Dina Averina concorso individuale femminile

Ginnastica ritmica: concorso a squadre

Nuoto: Kliment Kolesnikov 100 dorso maschili

Nuoto: 4×200 stile libero maschile

Pallamano: squadra femminile

Pallavolo: squadra maschile

Scherma: Inna Deriglazova fioretto individuale femminile

Scherma: Sofija Velikaja sciabola individuale femminile

Scherma: fioretto a squadre maschile

Scherma: spada a squadre maschile

Taekwondo: Tatijana Kudasova -57 kg donne

Tennis: Karen Khachanov singolare maschile

Tennis: doppio misto (Karatsev/Vesnina*)

Tiro a segno: Julija Zykova carabina 50 metri 3 posizioni femminile

Tiro a segno: Anastasija Galasina carabina 10 metri aria compressa femminile

Tiro a segno: Sergej Kamenskij carabina 50 metri 3 posizioni maschile

Tiro a segno: pistola 10 metri aria compressa a squadre (Bacaraskina/Cernousov)

Tiro con l’arco: Elena osipova individuale femminile

Tiro con l’arco: prova a squadre femminile

BRONZI (23)

Boxe: Imam Chataev pesi mediomassimi uomini

Boxe: Andrej Zamkovoj pesi welter uomini

Boxe: Gleb Baksi pesi medi uomini

Boxe: Zenfira Magomedalieva pesi medi donne

Ciclismo: velocità a squadre donne (Vojnova/Smeleva)

Ciclismo: americana donne (Novolodskaja/Chatuncheva)

Ginnastica artistica: Nikita Nagornyi concorso individuale maschile

Ginnastica artistica: Nikita Nagornyi sbarra maschile

Ginnastica artistica: Angelina Melnikova concorso individuale

Ginnastica artistica: Angelina Melnikova corpo libero femminile

Judo: Madina Tajmazova -70 kg donne

Judo: Nijaz Iljasov -100 kg uomini

Judo: Tamerlan Basaev +100 kg uomini

Lotta: Sergej Emelin lotta greco-romana maschile 60 kg

Lotta: Sergej Semenov lotta greco-romana maschile 130 kg

Lotta: Artur Najfonov lotta libera maschile 86 kg

Lotta: Gadzimurad Rasidov lotta libera maschile 65 kg

Scherma: Larisa Korobejnikova fioretto femminile

Taekwondo: Michail Artamonov -58 kg uomini

Nuoto: Kliment Kolesnikov 100 stile libero maschili

Tiro a segno: carabina 10 metri aria compressa a squadre (Karimova/Kamenskij)

Tiro a volo: Julija Karimova carabina femminile 50 metri 3 posizioni

Tuffi: piattaforma 10 metri sincro maschile (Bondar/Minibaev)

BIELORUSSIA (7)

ORI (1)

Ginnastica artistica: Ivan Litvininovich* trampolino maschile

ARGENTI (3)

Canoa: K4 500 metri femminile

Lotta: Iryna Kurackina lotta libera femminile 57 kg

Lotta: Mahamedkhabib Kadzimahamedau* lotta libera maschile 74 kg

BRONZI (3)

Atletica: Maksim Nedasekau salto in alto maschile

Ginnastica ritmica: Alina Harnasko concorso individuale femminile

Lotta: Vanesa Kaladzinskaja lotta libera femminile 53 kg.