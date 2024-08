Parigi 2024, Paltrinieri: “Tutto incredibile, sarebbe bello arrivare a LA 2028”

Gregorio Paltrinieri è atterrato questa mattina a Fiumicino portando con sé a Roma la sua medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024 negli 800 metri stile libero e quella d’argento nei 1500 metri sempre stile libero, diventando il primo nuotatore italiano per numero di medaglie olimpiche vinte, nonché l’unico capace di andare a medaglia per tre Olimpiadi consecutive: “E’ stato bellissimo, questa Olimpiade per me è stata molto buona. Ho vissuto momenti molto belli personalmente anche nel vedere le gare dei miei compagni, mi sono molto gasato. Poi ieri sera con la bandiera, è stato tutto incredibile”.

“Los Angeles? Ci devo arrivare, sicuramente sarebbe bello arrivare fin là ma non è scontato. Siamo una nazionale incredibile, ci mettiamo tanto cuore, ieri non ultima la pallavolo femminile. Siamo una nazionale solida, forte in tanti sport. La medaglia migliore per me è stata quella dei 1500 perché erano otto anni che non salivo su quel podio, da Rio è passato tanto tempo e oltretutto ho fatto un tempo migliore”, ha aggiunto Paltrinieri.

“La Senna? Non mi sono trovato a mio agio, non avevo mai provato il fiume, i miei competitor invece ho scoperto che lo avevano già fatto. Questo un po’ mi ha danneggiato ma insomma va bene. Ora vado in vacanza e da questa sera sono libero. Devo staccare un po’, devo godermela e vedere i miei amici. Il 30 luglio è stata una grossa emozione, vincere la medaglia a distanza di dieci minuti, è stato incredibile. Ne avevamo parlato la sera prima, ci speravamo”, risponde l’azzurro parlando della gara di fondo da lui chiusa al nono posto e dell’emozione del 30 luglio dove ha vinto una medaglia nella stessa giornata della compagna Rossella Fiamingo.