Parigi 2024, Michieletto si gode la rimonta sul Giappone: “Una delle partite più toste e belle della mia vita”

“Oggi ci aspettava un avversario tosto, che ti fa innervosire, batte bene e difende benissimo. Lo sapevamo, non abbiamo giocato male nei primi due set, ma siamo stati inferiori a loro. Con le unghie e con i denti abbiamo recuperato quel terzo set. Poi l’inerzia è passata dalla nostra ed è stato un sali e scendi di emozioni”. Lo ha detto Alessandro Michieletto dopo l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italvolley sul Giappone dallo 0-2 con tre match point annullati al terzo e la qualificazione alla semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024. “La partita è stata una delle più toste e anche più belle della mia vita. Siamo usciti dal momento difficile da squadra, abbiamo rischiato qualcosina in più e ci è andata bene – ha aggiunto -. Non sempre può girare come oggi, ma quel terzo set vinto in quella maniera ci ha dato più spinta. Sicuramente ripensando a Tokyo 2020 c’erano un po’ di fantasmi, ma il gruppo è emerso. Abbiamo portato a casa qualcosa di incredibile, ci servirà in semifinale. Mi sento orgoglioso di poter giocare queste partite con questi ragazzi. La partita ci lascia stanchezza in vista della semifinale, ma averla portata a casa è importante. Sotto 0-2 ci dà più autostima. Facciamo i complimenti all’avversaria”.

Soddisfatto anche Yuri Romanò: “Il 21-24 è stato il momento cruciale, ma è stato tremendo da vivere. Ci abbiamo creduto fino in fondo e ha fatto la differenza. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Ci abbiamo messo testa e cuore, oltre a tutto quel che avevamo. Loro hanno fatto una super partita, hanno battuto benissimo e hanno difeso davvero tanto. Ma noi siamo stati tostissimi. Cosa ci insegna questa partita? Ci conferma che c’è da soffrire contro ogni avversaria, il livello è molto equilibrato e devi giocare al tuo meglio”.

Per Gianluca Galassi la semifinale “è un qualcosa che volevamo tanto e che ci siamo visti sfuggire ad un certo punto ma abbiamo dimostrato cosa possiamo fare realmente anche con l’acqua alla gola”. Grande prova per Fabio Balaso: “Nei primi due set è stata una bella sofferenza e anche il resto non è stato facile. Loro hanno fatto una grandissima partita sotto l’aspetto del muro-difesa, soprattutto la difesa che è una delle loro armi più forti. Poi abbiamo preso le misure su alcuni dei loro attaccanti principali per far sì che tornasse la palla a noi per contrattaccare. Loro hanno una grande ricezione e una grande fase difensiva, poi sono anche bravi in contrattacco. Ma siamo stati bravi a rimanere attaccati”, ha concluso.