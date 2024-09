Parigi 2024, Mattarella al Quirinale: “I Giochi hanno risaltato l’eccellente stato di salute dello sport italiano”

Dopo le parole di Giovanni Malagò e Luca Pancalli, presso il Palazzo del Quirinale ha preso il microfono il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nella cerimonia per i medagliati e i quarti posti dei Giochi Olimpici e Paralimpici: “I primi complimenti sono per aver fatto meglio di Tokyo. Era difficile per il livello già raggiunto allora e per le Paralimpiadi lo era ulteriormente considerata la crescita di partecipazione da ogni parte del mondo. Nell’Olimpiade colpisce che l’Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie per così tanti giorni consecutivi, una cosa inimmaginabile nella prassi dei Giochi. Il fatto di essere l’unico Paese a riuscirci è davvero motivo di soddisfazione. Dei successi a Parigi c’era stato un segno premonitore di carattere sportivo, ma anche di altro genere. Come noto nel nostro Paese si dice che la pioggia porti fortuna. E noi ne abbiamo presa”.

“Potremmo fare un bilancio di questi due grandi eventi di sport che avete vissuto e che abbiamo vissuto con voi, ne risalta l’eccellente stato di salute dello sport italiano. È emersa la qualità delle nostre due squadre e le conferme continuano, come dimostrano le vittorie di Ganna e Affini nei Mondiali di Ciclismo – ha proseguito Mattarella – Le medaglie sono dovute a un movimento sportivo in salute e in crescita costante, crescita da sostenere in ogni modo”. “

La presenza di coloro che hanno raggiunto il quarto posto “rappresenta tutti gli atleti che hanno partecipato e raffigura la grande solidità con cui il nostro movimento sportivo si è presentato a Parigi”. Mattarella ha poi ringraziato le federazioni, i tecnici, atlete e atleti. “Complimenti a tutti e adesso Milano-Cortina”, ha concluso