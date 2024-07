Parigi 2024, Manfredi: “Volley con due nazionali forti, ai Giochi per il massimo

Sarà l’Argentina l’ultima avversaria in amichevole per l’Italia del volley maschile. Verso Parigi 2024, gli azzurri di Fefè De Giorgi giocheranno al Paladozza di Bologna contro la selezione sudamericana per il Trofeo Brusi, in memoria di uno dei dirigenti più vincenti di questo sport. “E’ stato un dirigente illuminato – le parole del presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, nella presentazione dell’evento nella sede della Regione Emilia Romagna – mi ha consigliato di prendere Velasco e con Julio abbiamo rimesso in piedi la nazionale femminile: abbiamo due nazionali forti, che andranno alle Olimpiadi per cercare di fare il massimo, come l’Italia, federazione di riferimento nella pallavolo, deve sempre cercare di fare in ogni manifestazione. Ci proveremo”.

Ufficializzato anche Bper come nuovo partner di Fipav, poi l’annuncio. “In virtù dell’accordo in essere tra Regione Emilia Romagna e Fipav vogliamo portare gli Europei 2026 in maniera corposa in Emilia Romagna e a Bologna e Bper sarà fondamentale per questo grande evento. Ne stiamo parlando anche con l’assessora allo sport di Bologna Li Calzi”.