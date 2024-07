Parigi 2024, equitazione: Italia indietro nel concorso completo, Portale eliminato per il sanguinamento del cavallo

Prima giornata negativa per l’Italia dell’equitazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la prima prova di dressage nel concorso completo a squadre gli azzurri sono attualmente in 16esima e ultima posizione con il punteggio di 152.30. Dopo una buona ripresa sul suo cavallo Scuderia 1918 Future, il cavaliere Emiliano Portale è stato infatti eliminato dal concorso per il sanguinamento al labbro inferiore del cavallo. In questi casi purtroppo il regolamento Fei prevede l’eliminazione dalla gara, e così è avvenuto. Il selezionatore Giacomo Della Chiesa, insieme al capo equipe Katherine Ferguson Lucheschi hanno dunque provveduto alla sostituzione della coppia con quella formata dalla riserva Pietro Sandei e dal suo cavallo Rubis de Prere. Nella prova di cross country di domani gli azzurri proveranno dunque a recuperare dopo il brutto risultato odierno. In testa dopo la prima prova c’è la Gran Bretagna, davanti a Germania e Francia. Senza la penalizzazione e dato il punteggio dell’esercizio di Portale, l’Italia sarebbe stata quarta appena dietro ai transalpini, dunque c’è rammarico per quanto successo.

Per quanto riguarda il concorso completo individuale invece, guida la classifica la britannica Laura Collet con una penalità di 17.50, tre decimi in meno del tedesco Michael Jung. Per l’Italia, oltre all’eliminazione di Portale, c’è il nono posto di Giovanni Ugolotti (25.70) e il 13esimo di Evelina Bertoli (26.60).