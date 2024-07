Parigi 2024 calcio: la Nuova Zelanda piega la Guinea, 0-0 tra Egitto e Repubblica Dominicana

Colpo della Nuova Zelanda nelle sfide delle ore 17 alle Olimpiadi di Parigi 2024, che oggi ha aperto i battenti, a due giorni dalla cerimonia di apertura, con le prime partite del torneo maschile di calcio. La formazione oceanica ha battuto allo stadio Allianz Riviera di Nizza la Guinea per 1-2, al termine di una partita palpitante con tantissime occasioni. Al 20′ l’arbitro della partita viene richiamato al Var per un possibile rigore in favore della Nuova Zelanda: il penalty viene concesso e l’arbitro comunica la decisione di assegnarlo con gli altoparlanti a tutto il pubblico. Dal dischetto, però, Garbett cestina la grande chance. Il capitano degli oceanici, in ogni caso, si rifà dopo appena un minuto, segnando la rete del vantaggio neozelandese. Al 62′ la Guinea trova il gol del pareggio, ma il Var annulla per fuorigioco. Il pari, comunque, arriverà a stretto giro di posta: Amadou Diawara, volto noto della Serie A, firma l’1-1, ma la gioia dura pochissimo perché passano cinque minuti e Waine pesca il jolly per il definitivo 1-2.

E’ 0-0, invece, tra Egitto e Repubblica Dominicana. La partita inizia con l’Egitto che cerca di fare gioco con intraprendenza, pur faticando a farsi vedere dalle parti di Valdez. Con il passare dei minuti i dominicani prendono le misure ai Faraoni ed ecco che Nunez e Lorenzo impegnano un sempre attento Alaa. Nel finale del primo tempo torna a farsi pericoloso l’Egitto, che al 39′ spreca una clamorosa occasione: Faisal, tutto solo nel cuore dell’area, calcia alle stelle una sorta di rigore in movimento. La Repubblica Dominicana non riesce più a ripartire e pochi minuti dopo è invece Elneny a sfiorare il vantaggio, colpendo il palo esterno con un velenoso destro da fuori area. Il risultato comunque non cambia e le due squadre vanno a riposo sullo 0-0. Parte aggressivo l’Egitto nella ripresa, e va subito vicino al gol al minuto 51: cross dalla sinistra di Adel per Zizo, che però colpisce male di testa schiacciando troppo, con la palla che finisce alta sopra la traversa. Successivamente si abbassa il ritmo, con la Repubblica Dominicana che prova a farsi vedere in avanti: una punizione di Gonzalez parata in angolo e una girata di De Lucas di poco larga spaventano la selezione nordafricana. L’occasione più ghiotta per l’Egitto arriva all’83’, quando Elneny su un’uscita a vuoto di Valdez pesca Fayed, ma il suo colpo di testa finisce largo a porta quasi sguarnita. Nel finale ci provano entrambe le formazioni ma senza troppa convinzione, e al triplice fischio dell’arbitro la gara si conclude con uno 0-0 giusto che sorride di più ai caraibici dato il pronostico della vigilia.