Parigi 2024 basket femminile, trionfo USA a fil di sirena: Francia battuti, Stati Uniti vincono il medagliere

Conclusione incredibile delle Olimpiadi di Parigi 2024, che hanno visto l’ultimo titolo assegnato nella finale del torneo di basket femminile. Ottava medaglia d’oro consecutiva per gli Stati Uniti, che mai come oggi hanno rischiato di perdere la loro storica imbattibilità: la Francia padrona di casa si arrende 66-67, al termine di un match tiratissimo davvero fino all’ultimo secondo. La vittoria delle statunitense consente inoltre a Team USA di vincere il medagliere generale dei Giochi: il quarantesimo oro permette agli Stati Uniti di raggiungere la Cina, che però ha meno medaglie d’argento all’attivo. E’ anche la giornata della leggenda per Diana Taurasi, che diventa la terza atleta nella storia a vincere l’oro olimpico in sei diverse edizioni dei Giochi.

La cronaca – La partita inizia con buon ritmo ma anche con tanti errori, in un primo quarto che mette in evidenza le difficoltà offensive della Francia con un eloquente 4/21 dal campo. Anche gli Stati Uniti concedono qualcosa di troppo, con 7 palle perse e percentuali ai liberi non perfette, ma la forza fisica di Team Usa si fa sentire. Il break arriva negli ultimi minuti, con due canestri ravvicinati di Griner che valgono il 9-15 dopo i dieci minuti iniziali. Il secondo quarto vede la Francia riuscire a tornare sotto, con il parziale di 7-2 che riporta le transalpine in corsa. Gli Stati Uniti continuano a perdere troppi palloni e pur non concedendo nemmeno un libero alle avversarie non riescono a prendere il largo. Anzi, la Francia riesce con Fauthoux e Saloun a tornare in vantaggio sul 25-23. Le statunitensi trovano il pari con Collier, così a metà gara è parità sul 25-25 nonostante l’11/40 dal campo della nazionale francese.

Dopo l’intervallo lungo si riparte con un avvio di terzo quarto totalmente francese, visto che le padrone di casa piazzano un parziale super da 10-0 che manda in crisi per oltre tre minuti le statunitensi. Sembra un momento davvero complicato per le dominatrici assolute del gioco negli ultimi decenni, ma Team Usa ne esce alla grande con un controparziale da 20-8 che riporta avanti Wilson e compagne. Molto bene l’ingresso di Ionescu, che dopo 20 minuti in panchina entra al servizio della squadra trovando assist efficaci e pesanti. La Francia comunque non molla, trova la tripla del pareggio con Johannes e alla fine rimane attaccata sul 43-45 prima degli ultimi dieci minuti.

Il quarto periodo si trasforma negli ultimi minuti in vero e proprio thriller. Gli Stati Uniti non prendono mai il largo, si va avanti punto a punto fino agli ultimi secondi. Nel minuto conclusivo succede di tutto: gli USA vanno avanti di quattro, Williams trova la tripla del 64-65 a meno di quattro secondi dalla fine e sulla sirena trova anche il canestro dell’apparente pareggio. Ma il piede della giocatrice è sulla linea dell’arco da tre punti e quindi ne vale solo due, così nell’incredulità generale gli Stati Uniti trionfano 66-67.