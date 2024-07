Parigi 2024, Balaso: “Emozioni uniche, noi giovani ma non è un problema”

Sempre più vicino l’esordio della Nazionale italiana maschile di volley a Parigi 2024. La prima partita di questi Giochi è un incrocio di lusso con il Brasile, in programma sabato 27 luglio alle ore 13 presso il Padiglione 1 della South Paris Arena. Scalpita Fabio Balaso, tra gli esordienti del gruppo convocato dal ct Ferdinando De Giorgi. “Chiaramente per me è bellissimo essere qui perché è la mia prima Olimpiade, vivere il Villaggio, sentire l’emozione di questa atmosfera è qualcosa di assolutamente unico – spiega il libero azzurro – Avere la possibilità di vivere un’esperienza così è il sogno di tutti gli sportivi sin da bambini. Da parte nostra c’è grande voglia di fare bene e grande entusiasmo, Vivrò questa esperienza tutta d’un fiato perché per me come per molti altri dei miei compagni si tratta di un sogno che si realizza”.

“Siamo sì un gruppo molto giovane, ma abbiamo le qualità e le carte in regola per fare bene – prosegue Balaso – In questi tre anni ci siamo spesso ritrovati a partire in queste condizioni, ma per noi non è un problema; affronteremo questo torneo come sempre facciamo, pensando a una gara alla volta, step by step. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e dove vogliamo arrivare. Siamo sì il gruppo più giovane delle Olimpiadi, ma questo per noi non è un problema”.

Servirà partire forti sin dall’inizio per evitare le insidie di un girone complesso. “Ci sono quadre di altissimo livello. Conosciamo molto bene Brasile e Polonia, le abbiamo affrontate spesso e conosciamo il loro valore. L’Egitto lo conosciamo meno, ma sarebbe un gravissimo errore sottovalutarlo; sarà necessario battagliare con tutte, ma come sempre noi metteremo tutti noi stessi per far sì che questa avventura sia indimenticabile”, conclude Balaso.