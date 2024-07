Parigi 2024, Alcaraz e Nadal in coro: “Un sogno giocare insieme, ma il successo non è garantito”

Carlos Alcaraz è intervenuto in conferenza stampa in vista dei Giochi di Parigi 2024, in cui giocherà il singolare ma soprattutto il doppio con Rafa Nadal: “Debuttare insieme a Rafa è il modo migliore per farlo alle Olimpiadi, daremo il massimo. Il doppio mi piace, ma ho poca esperienza perché non sono riuscito a giocare tanti tornei. Ritornare al Roland Garros è una motivazione extra, sarà una bellissima esperienza. Giocare con Rafa è un sogno, ma non è sinonimo di successo sicuro“.

“Non siamo riusciti a prepararci insieme, ma confidiamo nel grande momento di Carlos e spero di essere ad un livello alto: ne ho bisogno per esprimermi al meglio sia a livello individuale che di squadra – ha invece dichiarato Nadal, sulla stessa lunghezza d’onda – Capisco l’emozione di vederci giocare insieme, ma ciò non vuol dire automaticamente che avremo successo. Il doppio è una competizione diversa in cui le cose accadono rapidamente e i movimenti non vengono naturali. Sicuramente la superficie può aiutarci, perciò inizieremo con energia e vedremo cosa accadrà“.

“Saltare Londra 2012 e Tokyo 2020 è stato più doloroso che perdere gli Slam. L’oro a Pechino 2008 è uno dei ricordi più belli della mia carriera, tornare a casa con una medaglia è incredibile. Sono davvero grato di essere a Parigi perché questi sono i miei ultimi Giochi: ho dovuto attraversare tanti momenti difficili e questa è una ricompensa. Sarà un onore giocare con uno dei migliori al mondo” ha aggiunto Nadal.