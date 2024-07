Al via le Olimpiadi di Parigi, la presentazione della prima giornata: le possibili medaglie dell’Italia

L’attesa è finita: con la cerimonia di apertura sono cominciate ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024. E da sabato 27 luglio si comincerà a fare maledettamente sul serio: nella prima giornata previste ben quattordici finali e soprattutto tanti italiani che vanno a caccia delle prime medaglie. L’Italia Team infatti vuole cominciare alla grande la spedizione a cinque cerchi e si gioca le prime carte importanti. Andiamo a scoprire tutte le possibili medaglie e la presentazione della giornata.

CICLISMO – Una giornata importante per tutto il ciclismo italiano. In questo primo giorno ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024 si comincia con le due cronometro, sia quella maschile che quella femminile. A Pont Alexandre III alle 14:30 partirà la cronometro femminile con Elisa Longo Borghini che proverà ad arrivare in zona medaglie (a Tokyo chiuse decima), una gara che comunque sarà di preparazione in vista del vero obiettivo dell’azzurra ovvero la prova in linea: Due ore più tardi, alle ore 16:30, tutti gli occhi saranno puntati su Filippo Ganna e Alberto Bettiol. Il campione del Mondo di specialità (2021 e 2022) proverà a salire sul gradino più alto del podio. Il più grande rivale di Ganna sarà Remco Evenepoel. Il campione belga è infatti reduce da un ottimo Tour de France, chiuso al terzo posto con tanto di una vittoria proprio a cronometro. Le tre settimane di Grande Boucle potrebbero aver rappresentato la miglior preparazione possibile per colui che lo scorso anno ai Mondiali di Glasgow riuscì a battere proprio Ganna. L’altro corridore favorito della vigilia è colui che in Scozia completò il podio, ovvero Joshua Tarling

SCHERMA – Si fa sul serio anche per quel che concerne la scherma. Spada femminile e sciabola maschile sono le due armi di giornata e in entrambe l’Italia ha serie e fondate possibilità di vincere almeno una medaglia. Al femminile scenderanno in pedana Rossella Fiamingo, medaglia a Rio 2016, Giulia Rizzi e Alberto Santuccio. Al maschile invece Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo hanno le proprie chances. Anche se il tabellone non ha sorriso agli azzurri visto il possibile derby proprio tra Samele e Curatoli che può uscire fuori prima della zona medaglia.

NUOTO – Una staffetta da sogno. L’Italia della 4X100 stile libero maschile prova a replicare la clamorosa medaglia d’argento vinta alle Olimpiadi di Tokyo, ma ripetersi sarà molto difficile. Gli Stati Uniti sono sicuramente la squadra da battere, ma ci sono altre Nazioni che possono impensierire l’Italia e partono sicuramente davanti anche per via dei tempi stagionali. La giornata del nuoto prevede anche la finale della 4X100 stile libero femminile e dei 400 stile libero maschile.

TUFFI – Elena Bertocchi e Chiara Pellacani cominciano la loro Olimpiade nei tre metri sincro femminili. All’Acquatics Centre si comincia alle ore 11 con la coppia italiana che proverà a fare qualcosa di speciale per assicurarsi una medaglia. Non sarà facile visto che il primo gradino del podio sembra essere già prenotato dalle cinesi Chang Yeni e Chen Yani. Per il resto la partita è aperta anche se bisogna prestare attenzione alle britanniche e alle statunitensi.

JUDO – Assunta Scutto vuole bagnare l’esordio a cinque cerchi con una giornata memorabile. L’azzurra, nella categoria -48kg, è testa di serie numero uno e comincerà il proprio torneo dagli ottavi di finale. Le avversarie non mancano, ma la medaglia d’argento agli ultimi Mondiali vuole provare a salire sul podio. Uomini invece sul tatami nella categoria -60kg: per l’Italia presente Andrea Carlino che però ha un tabellone proibitivo.

TIRO A SEGNO – La prima finale di questi Giochi Olimpici sarà la carabina mista a squadre con Barbara Gambaro e Danilo Denis Sollazzo che proveranno a superare la prima fase e a qualificarsi per la finalissima anche se gli azzurri non sono di certo i favoriti. Giornata di qualificazioni invece per Paolo Monna e Federico Nilo Maldini che saranno protagonisti nelle qualificazioni della pistola dieci metri ad aria compressa.

VOLLEY – Comincia anche l’avventura della Nazionale maschile di volley. I ragazzi di Fefé De Giorgi giocheranno la sua prima partita a cinque cerchi contro il Brasile. Appuntamento alle ore 13 alla South Paris Arena quando Giannelli e compagni affronteranno il Brasile in una partita già delicata visto che nel loro girone c’è anche la temibile Polonia.