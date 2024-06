Milano-Cortina 2026, Fontana: “Sarà realizzato tutto ciò che è necessario”

“Olimpiadi di Milano-Cortina una sfida importante per il nostro territorio e per il Paese con l’opportunità di mostrare bellezze e anche capacità a migliaia di persone. Stiamo lavorando molto alacremente, abbiamo avuto un inizio un po’ travagliato ma poi la collaborazione é partita in modo eccellente e adesso possiamo dire che quello che è assolutamente necessario per la realizzazione dei Giochi olimpici verrà sicuramente realizzato”. Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a Rai Radio 1 così come riporta l’Ansa, in merito alle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Ci sono state alcune polemiche sulle spese che comportano queste Olimpiadi ma non si è evidenziato che si riferiscono al 99% ad opere pubbliche che resteranno e saranno funzionali per i nostri territori. Inoltre sono opere pubbliche che i territori chiedevano, a prescindere dalla realizzazione delle Olimpiadi. Quindi non ci saranno cattedrali nel deserto abbandonate, non ci saranno opere utilizzate per i Giochi e poi lasciate in abbandono, questo credo che sia l’aspetto più rilevante. Tutte le opere anche sportive sono opere che erano comunque dovute”.

Sulle polemiche degli ambientalisti per il taglio copioso di alberi: “Questo é un periodo storico in cui fenomeno ‘Nimby’ ha il sopravvento su tutto, cioè le cose si devono fare ma mai a casa mia, sempre a casa di qualcun altro. La pista di bob é un elemento imprescindibile per lo svolgimento delle Olimpiadi, avevamo avanzato una proposta alternativa ma che avrebbe comportato una nuova sede, abbiamo trovato chi la realizza tempestivamente e credo che sia un valore aggiunto. La pista di bob a Cortina, che è unica nel nostro Paese ed una delle poche in tutto il mondo, sarà luogo di attività per le gare e per gli allenamenti per le diverse nazionali, che devono allenarsi per le successive manifestazioni mondiali e olimpiche”.