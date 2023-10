Nuoto, World Cup Atene 2023: Ceccon brilla nei 100 stile, Martinenghi quinto nei 50 rana

Continua la World Cup di nuoto 2023, che sarà ad Atene fino a domenica 15 ottobre per poi andare a Budapest dal 20 al 22. Prosegue la grande stagione di Thomas Ceccon , che vince i 100 stile libero. Il 23enne di Schio nuota in 48”36 dominando letteralmente la gara. Secondo posto per il trinidadiano Dylan Carter, a tre decimi in 48″62, davanti all’australiano Zac Incerti, terzo a mezzo secondo in 48″88. Niente medaglia per Nicolò Martinenghi, che è quinto nella finale dei 50 rana. Il classe 1999 non riesce a scendere sotto il 27 nuotando in 27″04. Vince il solito Qin, oro a Fukuoka anche nei 100 e nei 200, toccando in 26″52. Secondo posto per il rientrante Peaty in 26″89. Sul gradino più basso del podio Fink in 26″98. Qui i risultati della giornata degli italiani.

50 rana maschili

1. Qin Haiyang (Chn) 26″52

2. Adam Peaty (Gbr) 26″89

3. Nic Fink (Usa) 26″98

5. Nicolò Martinenghi 27″04

100 stile libero maschili

1. Thomas Ceccon 48″36

2. Dylan Carter (Tto) 48″62

3. Zac Incerti (Aus) 48″88