Nuoto, Italiani Assoluti terza giornata: pass olimpico per Miressi e nuovamente Razzetti

In aggiornamento i risultati in diretta della terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti invernali di nuoto 2023. In palio i pass olimpici per Parigi 2024 e precedentemente per i Mondiali di Doha 2024.

Nella prima finale, quella dei 100 delfino femminili, vince per la prima volta Laquintana con 58.85, a seguire Scotto Di Carlo e D’Innocenzo.

Nella finale dei 200 delfino maschili vince con 1’55″11 Federico Burdisso, a solo un paio di centesimi dalla matematica qualificazione a Doha. A seguire Carini e Camozzi.

Ancona nuova vincitrice nella finale dei 100 dorso femminili: vince Pasquino in 1’00″86, seconda Toma e terza Gastaldi. Scalia finisce la benzina dopo la virata della prima vasca.

Poche sorprese invece nei 50 dorso maschili: vince in 24.83 Michele Lamberti che sfiora il record personale, secondo Stefanì e terzo Lorenzo Mora.

Nei 400 misti femminili, orfani di Francesca Fangio, vince a sorpresa Di Passio con 4’43″98, a seguire Francesca Fresia che ha dominato per 3/4 di gara, terza Pirovano.

Negli attesissimi 400 misti maschili arriva il record italiano di Alberto Razzetti! 4’09″29, gara spaventosa per il razzo, che già aveva guadagnato sia il pass mondiale che quello olimpico ma lo riconferma anche in questa distanza.

Nei 100 stile femminili vince Chiara Tarantino in 54.59 davanti a Sofia Morini in rimonta e Menicucci.

Alessandro Miressi sbanca la concorrenza nei 100 stile maschili ed arriva vicino al suo record italiano. Il tempo di 47.61 gli vale il pass olimpico! Secondo Manuel Frigo e terzi ex-aequo Conte Bonin e Deplano.

Nei 50 rana femminili vince Benedetta Pilato in 29.65, davanti ad Anita Bottazzo (30″88). Terza Arianna Castiglioni in 30″97.

Terminata la bagarre dei 50 rana maschili. Vince con una zampata Nicolò Martinenghi in 26.71: secondo Simone Cerasuolo che con il 26.83 conquista il pass per i Mondiali di Doha. Terzo Ludovico Viberti che tocca a 26″91.