L’Italia chiude al secondo posto la staffetta 4×1500, ultima gara della terza tappa di Coppa del Mondo a Setubal in acque libere. Barbara Pozzobon, Arianna Bridi, Andrea Manzi e Mario Sanzullo hanno concluso la propria gara in 1h25’32″60 arrendendosi solo all’Ungheria (Bettina Fabian, Mira Szmicsak, Kristof Rasovsky, David Bethelm), che ha trionfato in 1h24’13″10. Terza la Francia con Lara Grangeon de Villele, Caroline Laure Jouisse, Axel Raymond e Jules Wallart in 1h27’55″00. Prossima tappa, dopo i Mondiali di Fukuoka, il 5 e 6 agosto a Parigi.