Dopo gli otto titoli nazionali assegnati nel corso della prima serata di gare, allo Stadio del Nuoto di Riccione ha avuto inizio la seconda giornata degli Assoluti Primaverili con le batterie del mattino. Protagonista è Sara Curtis, che firma il miglior tempo nei 50 dorso in 28″02 davanti a Francesca Pasquino che ha nuotato in 28″53 e Chiara Lamanna, terza in 28″70. Nei 100 farfalla la più veloce in mattinata è Costanza Cocconcelli: l’atleta delle Fiamme Gialle nuota in 58″94, precedendo Viola Scotto Di Carlo (59″39) e Paola Borrelli, con quest’ultima che firma il record personale in 59″41.

Nei 200 rana primo teempo per Lisa Angiolini in 2’27″34 davanti ad Anna Pirovano in 2’28″26 e Francesca Zucca in 2’29″12. A chiudere le prove femminili sono stati i 200 stile libero in cui si è cimentatata anche Simona Quadarella. La plurimedagliata mondiale ha firmato il terzo miglior crono della mattinata 2’00″46 alle spalle del 2’00″32 di Giulia D’Innocenzo e del 2’00″42 di Anna Chiara Mascolo.

Tra gli uomini, l’attesa era in particolare per il campione olimpico Nicolò Martinenghi. Il nuotatore del CC Aniene ha chiuso i 100 rana in 59″95, con dietro di lui Federico Poggio (1’00″12) e Simone Cerasuolo (1’00″18). Lorenzo Gargani è primo in 23″76 dopo le batterie dei 50 farfalla, precedendo Gianmarco Sansone (23″77) e Federico Burdisso (23″79). Christian Bacico fa un altro primato personale e vince in 53″71 le batterie dei 100 dorso, mettendosi alle spalle Pietro Ruggero Ubertalli, anche lui al record personale in 54″50. Terzo crono per Daniele Del Signore in 54″88.

I migliori tempi delle batterie della 2ª giornata

50 dorso femminili

1. Sara Curtis (Esercito/CS Roero) 28″02

2. Francesca Pasquino (In Sport Rane Rosse) 28″54

3. Chiara Lamanna (CC Aniene) 28″70 pp (

50 farfalla maschili

1. Lorenzo Gargani (CUS Udine) 23″76

2. Gianmarco Sansone (Fiamme Oro/Esseci Nuoto) 23″77

3. Federico Burdisso (Esercito) 23″79

100 farfalla femminili

1. Costanza Coconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 58″94

2. Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto) 59″39

3. Paola Borrelli (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse) 59″41 pp

100 dorso maschili

1. Christian Bacico (Esercito/Como Nuoto Recoaro) 53″71 pp

2. Pietro Ruggero Ubertalli (CN Torino) 54″50 pp

3. Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene) 54″88

200 rana femminili

1. Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento) 2’27″34

2. Anna Pirovano (Fiamme Azzurre/In Sport Rane Rosse) 2’28″26

3. Francesca Zucca (Esperia Cagliari) 2’29″12

100 rana maschili

1. Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 59″95

2. Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto) 1’00″12

3. Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 1’00″18

200 stile libero femminili

1. Giulia D’Innocenzo (Carabinieri/CC Aniene) 2’00″32

2. Anna Chiara Mascolo (Carabinieri/H. Sport Firenze) 2’00″42

3. Simona Quadarella (CC Aniene) 2’00″46