Volley maschile: rimonta Italia in amichevole, Bulgaria piegata in quattro set

Bella vittoria in rimonta per l’Italia nella seconda amichevole del DHL Test Match Tournament maschile 2023 di volley . Dopo l’esordio con l’Olanda, gli azzurri di Fefé De Giorgi chiudono il triangolare a Cavalese, in provincia di Trento, con un successo in quattro set su una Bulgaria mai doma e battuta al cardiopalma in set molto lottati. Il punteggio finale è di 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 26-24).

Si parte con Romanò stoppato dal muro bulgaro, poi Bottolo trova invece il mani fuori e l’avvio è equilibrato. L’ace dell’Italia porta il break azzurro sul 10-8, da qui in avanti alcuni errori da una parte e dall’altra al servizio, si entra in un finale al cardiopalma in cui Rinaldi sembra portarci avanti, ma per un banale errore di Romanò i bulgari chiudono sul 23-25 e portano a casa il primo set. Nel secondo inizia lo show di Cortesia: due punti in fila, uno con l’ace, poi la Bulgaria commette due errori ingenui e gli azzurri esplorano il +3 portandosi sul 14-11. Il vantaggio regge fino al finale del set, in cui Romanò si riscatta con un gran punto che trova il mani fuori del muro, al secondo dei quattro set point Bottolo risolve il set sul 25-21.

Ottima reazione dell’Italia che però parte male nel terzo set e così Asparuhov fa 0-3 con l’ace, ma ci sono tre punti in fila anche per gli azzurri, l’ultimo con il monster block di Cortesia. Bottolo trascina gli azzurri, lob delizioso per il 16-13, è poi Rinaldi a mettere fine a minuti di pessimo volley con errori al servizio. Muro regale il suo, al primo dei quattro set point passiamo sul 25-20. Rimonta super nel punteggio totale, che è ora sul 2-1, ma il quarto set è meraviglioso. Gli azzurri subiscono il break e finiscono dietro di cinque punti, è 6-11 per la Bulgaria il cui vantaggio regge fino al 16-20. De Giorgi chiama il time-out ed è una carta vincente: gli azzurri rientrano e pareggiano i conti sul 21-21, due muri di fila di Cortesia. Poi l’ace di Sala per il 24 pari, quindi muro di Gironi e Magalini ed è 26-24 a Cavalese. Che Italia.