Volley, lunedì le Nazionali azzurre saranno ricevute in Vaticano da Papa Francesco

Nella giornata di lunedì 30 gennaio, alle ore 12:00, le due Nazionali Italiane di volley saranno ricevute in udienza privata in Vaticano da Papa Francesco. Una delegazione formata da quasi duecento atleti e membri dello staff si recheranno presso la Sala Clementina del Palazzo Apostolico per incontrare il Santo Padre. La truppa azzurra sarà guidata dal presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi e dal Segretario Generale, Stefano Bellotti.