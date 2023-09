Semifinale Polonia-Slovenia in tv: data, orario e diretta streaming Europei maschili volley 2023

Inizia il conto alla rovescia per Polonia-Slovenia, semifinale degli Europei maschili 2023 di volley, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. I polacchi di Nicola Grbic, dopo aver eliminato la Serbia, tornano in campo per conquistare un altro successo e rimanere in corsa per il trofeo. Dall’ altra parte della rete c’è la compagine slovena, che ha battuto l’Ucraina ed ora va a caccia di una grande prestazione per fermare i vicecampioni del mondo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle finale per il titolo? L’appuntamento è per le ore 18.00 o 21.00 di giovedì 14 settembre (programma dettagliato in via di definizione) al PalaLottomatica di Roma, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Polonia-Slovenia degli Europei maschili 2023 di volley.

STREAMING E TV – La semifinale Polonia-Slovenia degli Europei maschili 2023 di volley è visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai Sport + HD. La diretta streaming è invece garantita da Sky Go, Now e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.