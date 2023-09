Preolimpico volley femminile 2023, Mazzanti verso la Thailandia: “Dobbiamo adattarci al loro stile”

“La Thailandia arriva a questo appuntamento con un’arma in più rappresentata dal ritorno della loro palleggiatrice storica. Detto questo però la cosa più importante quando si affronta questa nazionale è adattarsi al loro stile, piuttosto particolare, di gioco. In VNL ci riuscimmo abbastanza bene ma domani dovremo essere ancor più ordinati per contenere le loro combinazioni e per mettere in campo quello che di buono abbiamo già mostrato nelle prime due giornate qui a Lodz”. Lo ha detto il ct dell’Italvolley femminile, Davide Mazzanti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Thailandia nel preolimpico di volley 2023 a Lodz: “Finora mi è piaciuta la qualità del nostro attacco soprattutto da posto 4 ed anche il lavoro sul centro della rete che però secondo me va sviluppato ulteriormente. Inoltre stiamo giocando imprimendo una buona pressione in battuta e a muro, due aspetti importanti del nostro gioco su cui dobbiamo continuare a spingere. Tutto il gruppo sta crescendo anche dal punto di vista del morale e questo sarà un aspetto importante da qui al termine del Pre-Olimpico perché solo con la serenità riusciremo ad affrontare nel migliore dei modi le difficoltà che sicuramente arriveranno nel corso del del torneo”.