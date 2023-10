Preolimpico volley 2023, Italia qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024 se…tutte le combinazioni

L’Italvolley maschile perde in quattro set contro Cuba e compromette fortemente la conquista del pass per Parigi nel torneo Preolimpico. Domenica, contro il Brasile padrone di casa, bisogner assolutamente vincere, ma anche in caso di successo, purtroppo, non è detto che arrivi la qualificazione. Questo perché il successo per 3-1 dei cubani nei nostri confronti ha riportato in gara anche la formazione centroamericana, ora perfettamente in parità in classifica con l’Italia.

Italia-Brasile si giocherà alle 15:00 italiane, mentre Cuba affronterà l’Iran nel tardo pomeriggio. Italia e Cuba in questo momento hanno lo stesso record di vittorie e anche di set vinti e persi. Dando per scontato il primo posto della Germania, ciò significa che innanzitutto bisognerà sconfiggere i padroni di casa per superarli in classifica. Poi, però, c’è la questione Cuba. L’Italia deve semplicemente sperare che Herrera e compagni facciano peggio di noi.

-L’ITALIA DEVE NECESSARIAMENTE BATTERE IL BRASILE

L’ITALIA SI QUALIFICA SE

-BATTE IL BRASILE E CUBA NON VINCE CONTRO L’IRAN

-BATTE IL BRASILE 3-2 E CUBA NON VINCE

-BATTE IL BRASILE 3-1 E CUBA NON VINCE 3-0 o 3-1

-BATTE IL BRASILE 3-0 E CUBA NON VINCE 3-0

SE ITALIA E CUBA VINCONO CON LO STESSO QUOZIENTE SET SI GUARDERA’ IL COEFFICIENTE PUNTI.