Italia-Belgio in tv: data, orario e diretta streaming Europei maschili volley 2023

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Belgio, partita valevole per la Pool B degli Europei maschili 2023 di volley, in corso di svolgimento a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, campioni d’Europa in carica, scendono in campo nel match inaugurale del torneo. Gli azzurri proveranno subito a conquistare un successo davanti al proprio pubblico per iniziare l’avventura con il piede giusto, ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare la compagine belga allenata dall’italiano Emanuele Zanini, che non parte certo battuta e proverà a fare l’impresa. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.15 di lunedì 26 agosto all’Unipol Arena di Bologna, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Belgio degli Europei maschili 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Italia-Belgio degli Europei maschili 2023 di volley sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in chiaro su Rai Due, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, Now e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.