Europei femminili volley 2023, Mazzanti: “Contro la Spagna 3-0 faticoso. Francia? Squadra diversa”

Davide Mazzanti, ct dell’Italia femminile di volley, ha commentato a Sky Sport il successo per 3-0 contro la Spagna nel match di ottavi degli Europei 2023: “È stato un 3-0 faticoso. Abbiamo approcciato la partita in maniera meno libera rispetto alle altre gare. Le imprecisioni ci sono state per tutta la partita e questo ci ha appesantito, rendendo la partita faticosa per tutti e tre i set“. La prossima avversaria delle azzurre sarà la Francia: “Si tratta di una squadra diversa rispetto alla Spagna, a mio avviso più forte in fase di break e tutta da studiare. Abbiamo due giorni per prepararci al meglio“. Infine, Mazzanti ha sottolineato l’aspetto della squadra nel quale si riconosce maggiormente: “Quando si esprime liberamente è una squadra creativa, ho sempre spinto le ragazze a non essere conservative“.